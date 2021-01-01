Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения ПМР Зинаида Данилейко рассказала о результатах деятельности за прошедший год. Следует отметить, что основная задача Совета заключается в привлечении общественности к решению вопросов, связанных с реализацией прав граждан на охрану здоровья и медицинское обслуживание.
Общественники активно занимаются выработкой предложений и рекомендаций по улучшению качества и доступности предоставления медпомощи населению Приднестровья. Только за прошлый год в Общественный совет обратилось 83 человека с различного рода вопросами и просьбами, сообщается на сайте Минздрава.
Так, в 2020 году было проведено 10 заседаний с участием представителей Министерства здравоохранения, главных врачей лечебно-профилактических учреждений республики и профильных специалистов. В рамках этих встреч поднимались такие темы, как: частая занятость телефонных линий в регистратурах поликлиник; несвоевременное оказание медпомощи на дому и стационарах, смещение лечебного процесса в сторону борьбы с COVID-19 в ущерб лечения других заболеваний, необходимость приобретать лекарства за свой счет в стационарных отделениях. Члены Совета оперативно реагировали на поступающие к ним жалобы, при необходимости обращались к главным врачам медучреждений.
Кроме того, представители Общественного совета неоднократно организовывали выездные совещания с целью оценки работы фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий Слободзейского, Григориопольского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов Приднестровья. После проверок были составлены отчеты по каждому объекту, а также внесены конкретные предложения по улучшению условий работы в части проведения капитального ремонта зданий, замены кровли, водопровода, а также о целесообразности строительства новых ФАПов модульного типа.
Вместе с тем, общественниками была проведена проверка обеспечения питанием больных в стационарах. К работе привлекли диетолога. По результатам проверки было предложено увеличить размер финансирования на обеспечение лечебного питания в стационарах медицинских учреждений на 40%.
Поднимались вопросы и о соблюдении государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи населению в лечебных учреждениях, мерах совершенствования онкологической медицинской помощи населению, пополнению донорской крови и тд. По обсуждаемым темам Совет направил порядка 90 предложений и обращений в соответствующие органы исполнительной власти и другие организации.
Напоминаем, Общественный совет при Министерстве здравоохранения был создан в 2019 году. Он осуществляет работу в здании корпуса химиотерапии Республиканской клинической больницы. Часы приёма 10:00 - 12:00 с понедельника по пятницу, телефон для справок: 0 (533) 2 – 03 – 08. minzdrav.gospmr.org