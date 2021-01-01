Зима вновь принесла обильные осадки в виде снега. За окном плюсовая температура воздуха, но уже к концу недели она значительно понизится. Сейчас мокрый снежный покров тает, быстро превращаясь в скользкую массу под ногами, которая к вечеру замёрзнет. В такую погоду большая нагрузка ложится на коммунальные службы, которые обязаны подсыпать песчано-солевую смесь на дороги и тротуары, передает пресс-центр МВД ПМР.
Собственники и арендаторы помещений предприятий и организаций тоже несут ответственность за должное санитарное состояние прилегающей территории. Согласно правилам благоустройства городов и других населённых пунктов, прилегающей признаётся территория в радиусе 10 м по периметру либо до прибордюрной части дороги. Собственники (арендаторы) обязаны чистить от снега и наледи дорожки, пороги, лестницы, в случае необходимости подсыпать песчано-солевую смесь.
Экологическая милиция проводит рейдовые мероприятия, направленные, в том числе, на выявление и устранение нарушений. Не соблюдающих предписания привлекают к административной ответственности по ст. 6.22 КоАП ПМР. Штраф на должностных лиц составляет от 1840 до 3680 рублей ПМР. mvdpmr.org