Наталья Гаврилица стала кандидатом в премьер-министры, которого выдвинула президент РМ Молдовы Майя Санду.
"Это человек, которому я полностью доверяю, - профессиональный и ответственный. Я поручила ей создать правительственную команду и подготовить государственную программу, направленную на экономическое развитие и очистку государственных учреждений от коррупции. Я по-прежнему считаю, что досрочные парламентские выборы - единственный способ выйти из политического тупика, в котором мы оказались", - заявила Санду на брифинге.
Теперь у кандидата в премьеры есть две недели для предоставления парламенту правительственной программы. Затем парламент проголосует, пишет point.md.
Наталья Гаврилица, вице-председатель PAS, занимала должность министра финансов в 2019 году.