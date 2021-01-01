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Резервы Украины упали ниже $29 млрд

Резервы Украины упали ниже $29 млрд

Средства правительства в Нацбанке превышают $1,8 млрд. Их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте.

Международные резервы Украины незначительно снизились – до $28,9 млрд, что на $200 млн меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года – $29,1 млрд. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По его словам, средства правительства в НБУ превышают $1,8 млрд. Их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, объем которых к концу января составляет $77 млн, в феврале – $652 млн., пишет korrespondent.net

Данилишин добавил, что объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения.

В сообщении также указано, что преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на "спотовом" сегменте рынка, незначительное преобладание спроса – на "форвардном" сегменте.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины уменьшались три месяца подряд – до $26,1 млрд в ноябре. Однако в декабре резервы Украины выросли почти на $3 млрд благодаря значительному уровню поступлений в пользу правительства, а также положительным сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:23
  • DTV
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