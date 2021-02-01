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Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать военную и экономическую помощь Киеву

Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать военную и экономическую помощь Киеву

Госсекретарь также подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации принципа верховенства закона и осуществлении экономических реформ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, сообщает ТАСС.

"Госсекретарь отметил [наличие] со стороны обеих партий мощной поддержки Украины и [заявил о] приоритете, который США придают [вопросам] суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь [со стороны] США Украине", - говорится в сообщении.

По словам Прайса, глава американского внешнеполитического ведомства также "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации [принципа] верховенства закона" и осуществлении экономических реформ. "Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму", - заявил Прайс.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.


В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.
tass.ru
  • Сегодня, 07:27
  • DTV
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