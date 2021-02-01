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"Пришел в торговый центр с ножом и топором". Полиция сообщила, что "Эпицентр" в Первомайске подожгли

"Пришел в торговый центр с ножом и топором". Полиция сообщила, что "Эпицентр" в Первомайске подожгли

В Первомайске Николаевской области произошел крупный пожар в торговом центре Эпицентр К. Об этом сообщает ГСЧС области.

"2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра Эпицентр К на ул. Федора Достоевского г. Первомайск", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местной пожарной охраны Подгороднее, передает korrespondent.net.

Ориентировочная площадь пожара и причина возгорания устанавливается. Персонал и посетители эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Журналист Макс Назаров сообщил, что в магазин с топором забежал мужчина, ударил охранника и бросил в зал что-то похожее на коктейль Молотова. Мужчину задержали.

Полиция установила, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров он начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников "Эпицентра" пытался его задержать, однако в ответ мужчина ударил его топором. После поджога здания нарушитель попытался скрыться, передает gordonua.com

"Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских", – говорится в сообщении.

Сейчас задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным Интерфакс-Украина, в результате пожара пострадали два человека.

В 14:20 пожар в локализован, сообщают в ГСЧС. Площадь пожара составила 4 тысячи м. кв. К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники.

Торговый центр в Первомайске был открыт лишь 19 декабря 2020 года.

"Пришел в торговый центр с ножом и топором". Полиция сообщила, что "Эпицентр" в Первомайске подожгли

"Пришел в торговый центр с ножом и топором". Полиция сообщила, что "Эпицентр" в Первомайске подожгли





  • Сегодня, 19:42
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