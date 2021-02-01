Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Украины Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Санкции ввели против нардепа Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет, передает pravda.com.ua
Они предусматривают:
1) блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
2) ограничение торговых операций;
3) ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
6) аннулирование или приостановкалицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
7) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
8) прекращения выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
9) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
Также на 5 лет ввели санкции против каналов "112-Украина", NewsOne, ZIK– "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".
Санкции против телеканалов предусматривают:
1) блокировка активов;
2) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
3) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
4) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
6) прекращения предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; и другие.
"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке" - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Согласно закону Украины "О санкциях", их можно применять к иностранному государству, относительно иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.
Разумков не поддержал санкции против ТВ-каналов
Спикер Верховной Рады единственный присутствующий на заседании член СНБО, который не проголосовал за введение ограничительных мер.
Двое из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны не поддержали решение ввести санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK и народного депутата Тараса Козака. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщило издание Украинская правда со ссылкой на членов ведомства.
Отмечается, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании СНБО. При этом еще один член Совета находится в командировке, пишет korrespondent.net.
Как сообщили изданию члены СНБО, закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Введенные меры можно будет обжаловать, но это, по их словам, будет достаточно проблематичная процедура.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении Козака и против ряда телеканалов сроком на пять лет.
Решение главы государства подсанкционные телеканалы считают "политической расправой".
Вещание 112 Украина, NewsOne и ZiK прекращено
Телеканалы отреагировали на санкции президента
В медиахолдинге Новости, которому принадлежат подсанкционные вещатели, заявили, что будут бороться за право быть в эфире. Решение главы государства Владимира Зеленского и СНБО о санкциях против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK является "политической расправой". Об этом говорится в заявлении упомянутых телевизионных вещателей, опубликованном вечером во вторник, 2 февраля, на сайте 112 Украина, сообщает korrespondent.net.
По мнению авторов обращения, власти оставили в эфире "только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах".
Кроме того, в медиахолдинге Новости, которому принадлежат упомянутые вещатели, заявили, что телеканалы будут бороться за право быть в эфире и продолжат говорить правду украинцам.