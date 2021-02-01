На сайте Госсзакупок Украины объявили тендер на исследование поведения среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами.
Тендер объявлен 1 февраля 2021 года. Заказчиком такой услуги выступает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает dumskaya.net.
Судя по тендеру, Минздрав готов потратить на такую услугу больше 10 миллионов гривен.
Отмечается, что исследование должно «обеспечить получение данных для оценки тенденций распространенности ВИЧ и других инфекций среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, а также оценки численности этой группы».
«Биоповеденческое исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, а именно среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в возрасте с 14 лет (далее — МСМ), — отмечается в пояснительной документации к тендеру.
Предложения от участников тендера ждут до 5 марта включительно.