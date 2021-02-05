По словам пресс-секретаря украинского президента, речь идет о «чисто пропагандистской инициативе», цель которой — внести раскол и спасти активы одного из руководителей оппозиционной партии
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которая объявила сбор подписей за импичмент президента Украины Владимира Зеленского, пытается внести раскол и спасти активы одного из своих руководителей, заявила в Facebook пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
О начале процедуры импичмента Зеленского сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил 3 февраля. Причиной стали введенные президентом санкции, в том числе против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда телеканалов, включая «112», ZiK и NewsOne. Из-за санкций телеканалам пришлось прекратить вещание, они остались доступны только на YouTube. Также ограничения предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов из страны и полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами на пять лет, передает rbc.ru.
«На самом деле в этом случае импичмент — это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества», — написала Мендель. По ее словам, такой инициативой партия пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, а также спасти активы одного из соруководителей своей политической структуры.
Также Мендель отметила, что решение о закрытии ряда телеканалов принималось коллегиально. «Решение закрыть пропагандистские медиаплатформы — коллегиальное и широко поддержано украинским обществом. Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято СНБО и введено в действие указом президента, является абсолютно законным», — указала она.
Председатель партии «Слуга народа» и соратник Зеленского Александр Корниенко в интервью изданию Meduza сообщил, что закрыть телеканалы решил не лично президент. По его словам, такую меру принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основе информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ). «Эта информация частично является секретной, но она дает основания считать, что данные телеканалы финансируются лицами из России», — сказал он.
На вопрос о том, не связано ли решение о санкциях с сокращением популярности партии «Слуга народа» и ростом ОПЗЖ, Кириенко ответил отрицательно. «Если бы оно было связано с какими-то рейтингами, то, наверное, были бы какие-то действия против ОПЗЖ, а не против связанных с партией телеканалов», — утверждает он. Согласно опубликованному 3 февраля рейтингу Киевского международного института социологии (КМИС), партия Зеленского «Слуга народа» заняла второе место (13,5%), уступив ОПЗЖ, которая набрала 14,9%.
Телеканалы назвали санкции «политической расправой над неугодными СМИ» и пообещали бороться за право быть в эфире. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко счел действия властей «наступлением на свободу слова, лишением права на информацию большого числа украинцев». Сам Зеленский заявил, что санкции необходимы для борьбы с иностранной пропагандой. «Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции», — сказал президент.