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Комитет Рады одобрил продажу земли на электронных торгах

Комитет Рады одобрил продажу земли на электронных торгах

Парламенту Украины рекомендуют одобрить продажу земли через интернет на электронных аукционах во втором чтении.

Комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект № 2195, который регламентирует продажу земли на электронных аукционах через интернет. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете, сообщает korrespondent.net.

По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды и т.д. с победителем, который предложил самую высокую цену за участок.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно котором при покупке здания его владелец автоматически получает право на земельный участок, на котором оно расположено.

Ранее Рада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 года. Согласно закону, первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более 100 гектаров в одни руки. После этого покупать гектары разрешат украинским юридическим лицам и не более 10 тысяч гектаров в одни руки.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:06
  • DTV
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