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У более миллиона украинцев нет прописки

У более миллиона украинцев нет прописки

Запуск электронной прописки стартует с апреля. Чиновники не будут иметь права требовать штамп о прописке в паспорте.
Более одного миллиона жителей Украины не имеют прописки, а каждый третий житель страны живет не по месту своей регистрации. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала Украина 24, передает korrespondent.net.

"Более одного миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу", - рассказал Федоров.

Он добавил, что уже с апреля правительство планирует начать запуск электронной прописки - регистрация места проживания через смартфон.

При этом, подчеркнул Федоров, чиновники не будут иметь права требовать штамп о прописке в паспорте.

"Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача чиновника - зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

Напомним, что в конце 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о запуске экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц старше 14 лет. Эта услуга пользуется огромным спросом.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:36
  • DTV
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