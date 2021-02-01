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Решения Оперативного штаба: определена дата всеобщего очного обучения и в троллейбусах могут ездить все желающие

Решения Оперативного штаба: определена дата всеобщего очного обучения и в троллейбусах могут ездить все желающие

Среди тем, которые обсудили члены Оперативного штаба при Президенте, готовность образовательных учреждений к возвращению всех школьников и студентов в учебные аудитории. Дата возобновления всеобщего очного обучения – 15 февраля. Данные двух минувших недель говорят о наличие фактов инфицирования среди учащихся, вернувшихся за парты 1 февраля (начальные и выпускные классы), но о росте заболеваемости речи не идет. Говорили на совещании и о предстоящей итоговой аттестации школьников. Девятиклассники сдадут два обязательных экзамена в письменной форме – родной язык и математику. Что касается ЕГЭ для одинадцатиклассников, то есть предложение не проводить испытания в каждой школе (такая инициатива была озвучена ранее), а организовать экзаменационные пункты в наиболее крупных школах. Предположительно таких точек будет 30 (вдвое больше, чем в прежние, допандемийные годы). Всего в республике 94 школы, в которых в текущем году планируется выпуск аттестованных учеников, сообщила профильный министр Алла Николюк, сообщает пресс-служба главы государства.

Говорили на заседании о целесообразности снятия ряда ограничений для граждан, пользующихся услугами общественного электротранспорта. Теперь в троллейбусах могут ездить все желающие – без возрастных ограничений. Наличие у пассажиров масок обязательно. Сохраняется ограничение числа граждан в салоне – по количеству посадочных мест.

По запросу граждан предложено снять возрастные ограничения и на посещение общественных бассейнов (по действующим пока нормам дети до трех лет и лица старше 65 лет лишены такой возможности).

Президент спрашивал о распределении новых карет скорой помощи. По словам Министра здравоохранения Кристины Албул, по 4 специализированных автомобиля «FORD» будут курсировать по Тирасполю (республиканский центр скорой медпомощи) и Рыбнице, по два выделены Слободзее и Дубоссарам, по три Бендерам и Григориополю, по одной машине - Каменке и Днестровску. По поручению Президента проведена ревизия старого автопарка. Шесть карет списано, три подлежат капремонту, 14 машин скорой помощи сохранят в системе здравоохранения для обслуживания пациентов в сельской местности, пять автомобилей, находящихся в исправном состоянии, передадут иным ведомствам.
president.gospmr.org
  • Вчера, 19:16
  • DTV
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