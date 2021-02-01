2021 году бюджет будет дотационный. Бендеры получат субсидии и дотации из республиканского бюджета. Главный финансовый документ остался социально ориентированным. Зарплаты бюджетникам будут выплачиваться вовремя, чтобы и отпускные учителя получили без задержек, необходимую сумму будут копить ежемесячно. Для детей-сирот купят 13 квартир, начнут ремонтировать дорожки в четырех детсадах, сообщает пресс-служба Государственной администрации города.
Будут продолжены работы и по визуализации города. Приоритетный проект года – обновление улицы Ленина. В прошлом все внимание уделяли спальным районам и ремонту основных транспортных магистралей, теперь взялись за центр. Здесь будут новые плиточные тротуары, изящные светильники, зелень и клумбы. На центральной площади в районе «Пассажа» высадят тенистый сквер, обновят клумбы. Схему движения на оживленном участке ул. Ленина менять не планируют.
«Порядка 8,5 млн у нас составляет дорожная программа, из них почти 7 млн. уходит на средний ремонт проезжей части по ул. Ленина. Программа реконструкции тротуаров также вся уходит на эту улицу. Мы хотим привлечь ЕРЭС, чтобы включили в инвестпрограмму замену сетей на этой улице. Это приобретение современных опор, современных светильников, прокладка подземного кабеля, чтобы убрать воздушные линии», – пояснил начальник МУ "УЖКХ г.Бендеры" Сергей Юрецкий.
Обновление ждет и сквер у Дома культуры, где построят сухой фонтан, зелень, сценическую площадку, будет звучать музыка. Сквер так и назовут – «Музыкальный».
На набережной сделают «тропу здоровья», чтобы можно было пройтись вдоль Днестра до самого пляжа под мостом.
Завершить реновацию центра планируют до сентября, чтобы провести торжества ко Дню республики на новых площадках. На строительство направлены средства из городской казны, деньги сакуммулированы из нескольких программ дорожного фонда и программы капвложений. bendery-ga.org