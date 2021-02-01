Молдавская этно-рок-группа Zdob si Zdub выпустила и разместила на канале youtube новое музыкальное видео на русскоязычную композицию «На Ивана Купалу», посвящённую лету и празднику любви, передает Noi.md
Новая песня является реинтерпретацией хита «Sanziene», записанного с молдавской артисткой Ириной Римес. Премьера сингла «На Ивана Купалу» состоялась в июле 2020 года. Специально для этой композиции партию женского вокала записала российская исполнительница Маша Макарова (группа «Маша и Медведи).
«На Ивана Купалу» - это первое видео, снятое группой собственными силами, без сотрудничества с музыкальными издательствами. Режиссёром клипа выступил сам Роман Ягупов, а снял и смонтировал весь материал молдавский клипмейкер Игорь Левинский, много лет сотрудничающий с группой в визуальном оформлении песен.
Съёмки клипа прошли на территории древнего молдавского природного памятника историко-археологического комплекса Старый Оргеев (а именно в соседних экосёлах Бутучены и Требужены — настоящих туристических мекках Восточной Европы). Это недалеко от столицы Молдовы, всего в 60 км. Кстати, это уже не первый клип группы, снятый там, места и местные жители давно стали близкими. Тут снимал свои первые фильмы знаменитый Сергей Параджанов. «Здубы» разводили костры и прыгали через них, плели венки из сезонных трав, а потом пускали их по древней реке Реут.
Важная часть съёмок нового клипа проходила в Vio-Parc Varnita, на уникальной экологической зоне, созданной холдингом DAAC-Hermes. Съёмки прошли среди кувшинок на озёрах будущего родового поместья экопоселения. Где все хозяйствование основано на пермакультурном ведении сельского хозяйства.
Машу Макарову снимали отдельно в России, в связи с пандемической ситуацией 2020 года она не смогла приехать в Молдову.
Также не состоялись совместные исполнения песни артистами из-за отмен и переносов концертного сезона 2020 года, но все надеются встретиться на одной сцене в 2021 году.
Главную роль исполнила дочь бас-гитариста группы и автора музыки Михая Гынку — юная и талантливая Марта, начинающий композитор. Она буквально зажгла, умело управляясь с огнём, устроила фаер-шоу.
Сразу после мировой интернет-премьеры сингл попал в ротацию российской радиостанции «Наше радио». Спустя время сингл поднялся до 7 места в местном чарте «Чартова дюжина» при активном голосовании поклонников группы. Сингл продержался в чарте 8 недель.
Неудивительно, что композиция теперь находится на 2 месте по полярности среди всех песен группы за 25 полгода в сервисах потоковой музыки Apple Music и Яндекс.Музыка. Выпуском сингла занимался новый медиапартнёр группы — международный музыкальный лейбл MediaCube.
Маша Макарова — бессменная фронтвумэн коллектива «Маша и Медведи», прогремевшего в конце 90-х благодаря сотрудничеству с московским продюсером Олегом Нестеровым. Zdob si Zdub неоднократно выступали с Машей на одной сцене различных фестивалей. Сочиняя песню, Ягупову пришла в голову идея сотрудничества с одной из лучших вокалисток современной рок-музыки. А Маша сразу согласилась поработать вместе.
Группа планирует выступить с большим и весёлым концертом «Видели ночь — 20 лет!» 22 февраля в Москве.
Машу Макарову снимали отдельно в России, в связи с пандемической ситуацией 2020 года она не смогла приехать в Молдову. Также не состоялись совместные исполнения песни артистами из-за отмен и переносов концертного сезона 2020 года, но все надеются встретиться на одной сцене в 2021 году.
Главную роль исполнила дочь бас-гитариста группы и автора музыки Михая Гынку — юная и талантливая Марта, начинающий композитор. Она буквально зажгла, умело управляясь с огнём, устроила фаер-шоу.
Сразу после мировой интернет-премьеры сингл попал в ротацию российской радиостанции «Наше радио». Спустя время сингл поднялся до 7-го места в местном чарте «Чартова дюжина» при активном голосовании поклонников группы. Сингл продержался в чарте 8 недель.
Неудивительно, что композиция теперь находится на 2-м месте по популярности среди всех песен группы за полгода в сервисах потоковой музыки Apple Music и Яндекс.Музыка. Выпуском сингла занимался новый медиапартнёр группы — международный музыкальный лейбл MediaCube.