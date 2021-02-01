Начальник Государственной налоговой службы Максим Баденко в рамках заседания Правительства представил проект Закона «О проведении в 2021 году налогового эксперимента по цифровизации делопроизводства и администрирования деятельности индивидуальных предпринимателей на территории Приднестровской Молдавской Республики».
Нормативный акт предполагает отмену бумажных документов у индивидуальный предпринимателей, минимизацию контакта с представителями налоговых органов, а также приведет к автоматизации деятельности налоговой службы, сообщается на сайте Правительства.
В этом году участие в данном налоговом эксперименте будет добровольным. Предложенный механизм выглядит следующим образом: при сдаче документов в территориальную налоговую инспекцию предпринимателя фотографируют и выдают QR-код, который и заменит бумажный документ.
«Предприниматели будут обязаны разместить в местах осуществления своей деятельности QR-коды, а налоговые органы при проведении контрольных мероприятий будут с помощью ведомственного мобильного приложения сканировать данные QR-коды и, в случае отсутствия каких-либо нарушений, физического контакта между налоговыми органами и индивидуальными предпринимателями не наступит», - пояснил Максим Баденко.
Глава Правительства отметил важность принимаемого документа. По мнению Александра Мартынова, «это важный шаг в плане снижения бюрократической нагрузки на предпринимателя»:
«Мы общими усилиями запустили электронную систему сдачи отчетности, но на этом не стоит останавливаться. Еще один существенный шаг, который нам предстоит сделать в этом году - это перевод в электронную форму всех процедур, связанных с индивидуальным предпринимательским патентом и тот механизм, который предлагается попробовать, связанный с кодами, он действительно значительно ограничивает контакт между представителями налоговых органов и предпринимателями». gov-pmr.org