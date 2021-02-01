Dnestr.TV

 
0

Минфин представил проект перевода делопроизводства с ИП в цифру

Минфин представил проект перевода делопроизводства с ИП в цифру

Начальник Государственной налоговой службы Максим Баденко в рамках заседания Правительства представил проект Закона «О проведении в 2021 году налогового эксперимента по цифровизации делопроизводства и администрирования деятельности индивидуальных предпринимателей на территории Приднестровской Молдавской Республики».

Нормативный акт предполагает отмену бумажных документов у индивидуальный предпринимателей, минимизацию контакта с представителями налоговых органов, а также приведет к автоматизации деятельности налоговой службы, сообщается на сайте Правительства.

В этом году участие в данном налоговом эксперименте будет добровольным. Предложенный механизм выглядит следующим образом: при сдаче документов в территориальную налоговую инспекцию предпринимателя фотографируют и выдают QR-код, который и заменит бумажный документ.

«Предприниматели будут обязаны разместить в местах осуществления своей деятельности QR-коды, а налоговые органы при проведении контрольных мероприятий будут с помощью ведомственного мобильного приложения сканировать данные QR-коды и, в случае отсутствия каких-либо нарушений, физического контакта между налоговыми органами и индивидуальными предпринимателями не наступит», - пояснил Максим Баденко.

Глава Правительства отметил важность принимаемого документа. По мнению Александра Мартынова, «это важный шаг в плане снижения бюрократической нагрузки на предпринимателя»:

«Мы общими усилиями запустили электронную систему сдачи отчетности, но на этом не стоит останавливаться. Еще один существенный шаг, который нам предстоит сделать в этом году - это перевод в электронную форму всех процедур, связанных с индивидуальным предпринимательским патентом и тот механизм, который предлагается попробовать, связанный с кодами, он действительно значительно ограничивает контакт между представителями налоговых органов и предпринимателями».
gov-pmr.org
  • Сегодня, 05:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Новые цены на топливо
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Новые цены на топливо
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна