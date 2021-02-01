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В России будут судить Марка Цукерберга

В России будут судить Марка Цукерберга

Марк Цукерберг, которого намерены судить в России, родился в Украине в Херсонской области.

В Арбитражный суд города Москвы подали заявление о банкротстве Марка Эллиота Цукерберга. Информация об этом появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел. Информация об этом в четверг, 11 февраля, появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел РФ, передает korrespondent.net.

"Заявление поступило, пока не рассмотрено, только зарегистрировано. Дальнейшее назначение судебного заседания можно будет отследить в картотеке арбитражных дел, пока другой информации нет", - сообщает пресс-секретарь суда.

Фамилия и имя должника, о банкротстве которого подали заявление, совпадает с данными основателя социальной сети Facebook Марка Эллиота Цукерберга.

В свою очередь Telegram-канале Mash рассказывает, что Марк Цукерберг, которого отправят на скамью подсудимых - уроженец Украины, 43-летний предприниматель из Украины, который пару лет назад перебрался в Москву и получил паспорт РФ.

"Бизнесмена кроме смены гражданства также решил "для эффекта" стать полным тезкой американского миллиардера, основателя и генерального директора Facebook, зовут - Юрий Шишлянников. Он родился в селе Велетенское под Херсоном. Уже в России под именем Марк Элиот Цукерберг он набрал кредитов и стал трейдером, но прогорел и все потерял", - говорится в сообщении.

В итоге на Марка Элиота Цукерберга был подан иск в арбитражный суд Москвы, чтобы мужчину признали несостоятельным должником.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:46
  • DTV
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