В парламенте Молдовы сформировано большинство в поддержку кандидата от ПСРМ на пост премьер-министра Марианы Дурлештяну.
В парламенте сформировано новое парламентское большинство из 54 депутатов. Речь идет о фракции ПСРМ, группе «За Молдову» и трех неаффилированных депутатах, пишет actualitati.md.
Большинство было создано для поддержки кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост премьер-министра. Об этом на пленарном заседании парламента заявил лидер фракции ПСР Корнелиу Фуркулицэ.
Известный экономист Марианна Дурлештяну, ставшая кандидатом на должность премьера, входила в топ-50 самых влиятельных женщин Румынии.
Марианна Дурлештяну родилась в Кишиневе 5 сентября 1971 года. Она – известный экономист и дипломат. Кроме родного, владеет русским и английским языками. Замужем, двое детей, пишет ntv.md
С 2008 по 2009 года занимала пост министра финансов, а до этого – с 2004 по 2008 была послом Молдовы в Лондоне.
Свою трудовую деятельность в Минфине она начала в 1995 году, а в 2001-м – назначена замминистра финансов.
Дурлештяну координировала работу таких сфер, как казначейство, госдолг, информационные технологии, микрофинансирование, сотрудничество с банковским сектором.
В 2004 году назначена на должность председателя административного совета Банка де Экономий и вице-председателем админсовета Moldovagaz. Она также была членом Совета Moldindconbank.
14 ноября 2004 года Дурлештяну была назначена послом Молдовы в Великобритании, а 31 марта 2008 года – министром финансов в правительстве Зинаиды Гречаный.
Она награждена орденом Gloria Muncii, а в 2019 году румынский Forbes расположил ее на седьмом месте среди самых влиятельных женщин этой страны. На тот момент она работала вице-председателем по финансовому менеджменту KMG International (бывшей компании Grup Rompetrol).