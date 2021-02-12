В Молдове новое название этого дня появится в календаре как дань памяти погибшим в ходе вооруженного конфликта на Днестре.
Решением парламента в Молдове было изменено название знаменательной даты — Дня памяти погибших во время вооруженного конфликта на Днестре.
Парламент РМ сегодня одобрил проект поправок к Решению о памятных днях, праздниках и днях отдыха в Республике Молдова. Согласно документу, День памяти, который ежегодно отмечается 2 марта, переименован в День памяти и признательности, пишет sputnik.md.
Один из авторов проекта, депутат Андриан Канду, заявил, что для поддержания духа патриотизма и сохранения истории страны крайне важно чтить память тех, кто пал в ходе боев в 1991-1992 годах, а также выразить признательность тем, кто остался жив.
"В День памяти и признательности также необходимо провести серию акций, направленных на напоминание о ценности вклада тех 29 тысяч героев, которые воевали за Республику Молдова", — говорится в записке к проекту постановления.
Решение было принято большинством депутатов, которые присутствовали в зале.