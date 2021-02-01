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Лавров: Россия готова к разрыву отношений с ЕС

Лавров: Россия готова к разрыву отношений с ЕС

Россия не стремится к геополитической изоляции, но должна быть готова в разрыву отношений с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также вспомнил известное выражение «Хочешь мира — готовься к войне».

«Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому» — так министр в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube ответил на вопрос ведущего о готовности РФ к разрыву с ЕС, передает kommersant.ru

Несколько дней назад в Брюсселе заявили о намерении рассмотреть введение новых санкций в отношении России из-за задержания и суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Инициатором ограничительных мер выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после своего визита в Москву, где встретился с господином Лавровым. Вопрос о санкциях будет рассмотрен 22 февраля.


kommersant.ru
  • Вчера, 18:10
  • DTV
  • Просмотров: 46
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