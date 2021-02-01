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Паром в Моловате прервал свою работу

Паром в Моловате прервал свою работу

Деятельность ГП «Bacul Molovata», обеспечивающего связь между обоими берегами Днестра, была прервана утром 13 февраля.

Это решение было объявлено Генеральным инспекторатом полиции РМ. Деятельность парома была приостановлена с 06:00 из-за неблагоприятных погодных условий, передает noi.md

«Плавучий мост возобновит свою работу, когда позволят погодные условия», - уточнили правоохранительные органы. Напомним, синоптики выпустили предупреждение о резком изменении погоды, действительное и сегодня. В этот период ожидаются морозы и сильный ветер.

noi.md
  • Вчера, 21:14
  • DTV
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