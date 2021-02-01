Деятельность ГП «Bacul Molovata», обеспечивающего связь между обоими берегами Днестра, была прервана утром 13 февраля.
Это решение было объявлено Генеральным инспекторатом полиции РМ. Деятельность парома была приостановлена с 06:00 из-за неблагоприятных погодных условий, передает noi.md
«Плавучий мост возобновит свою работу, когда позволят погодные условия», - уточнили правоохранительные органы. Напомним, синоптики выпустили предупреждение о резком изменении погоды, действительное и сегодня. В этот период ожидаются морозы и сильный ветер.