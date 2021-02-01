В Молдове проведена уникальная в истории отечественной медицины операция, благодаря виртуальному планированию индивидуального черепно-лицевого протеза.
О ее деталях рассказал Илья Сухарский - доктор медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии Госуниверситета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану, челюстно-лицевой хирург БСМП, передает noi.md
Он отметил, что речь идет об операциях, сделанных 28-летнему жителю Дубоссар. После серьезного ДТП он был доставлен в БСМП с тяжелейшей сочетанной травмой – ушибом головного мозга, переломами лобной, височной, теменной костей.
"Во время первой, экстренной операции главной задачей было спасение жизни пострадавшего. Мы провели трепанацию черепа с удалением костных обломков, которые невозможно было использовать для его реконструкции. Многочасовая сложнейшая операция прошла успешно, после чего пациент несколько месяцев оставался под наблюдением врачей. При этом внешность мужчины, мягко говоря, не радовала: лицо деформировано, левое глазное яблоко двигалось не симметрично с правым, так как отсутствовала костная опора для соответствующих мышц. А главное – твердая мозговая оболочка и правая лобная доля мозга находились прямо под кожей", - подчеркнул Илья Сухарский.
По его словам, малейшая травма головы могла стать роковой. Поэтому через некоторое время последовала вторая операция.
"На основании данных компьютерной томографии была проведена виртуальная реконструкция дефекта и виртуально спланирован дизайн индивидуального протеза. Он предусматривал специальные отверстия для прикрепления мимических мышц, учитывал многие геометрические параметры костей челюстно-лицевой области пациента", - сказал доктор медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии Госуниверситета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану, челюстно-лицевой хирург БСМП.