Вопрос привлечения инвестиций – краеугольный камень развития экономики и роста уровня благосостояния граждан, отметил, открывая онлайн-встречу с Вице-премьером – министром экономического развития Сергеем Оболоником и директором Агентства по инвестициям Андреем Бетановым, Председатель Правительства.
«От динамки привлечения инвестиций в республику зависит доходная часть бюджета, количество рабочих мест, способность государства через бюджетную политику финансировать различного рода программы, связанные с развитием республики», – сказал Александр Мартынов.
Далее руководитель Агентства по инвестициям рассказал об итогах деятельности за минувший год и планах на нынешний. Регулярная работа с инвесторами, создание для них комфортных условий, сопровождение проектов позволила в течение 2020 года привлекать в экономику по 40 тысяч евро еженедельно, сообщает пресс-служба Правительства.
В 2020-м году несмотря на пандемию и ограничения, связанные с ней, было подписано пять инвестиционных договоров на сумму 5 млн 744 тысячи евро. Речь идет о проектах в сфере сельского хозяйства, производстве различных типов металлических изделий из сырья Молдавского металлургического завода, производстве ульев и переработке меда, производстве напольных резиновых покрытий из переработанных автомобильных шин.
«В 2020 году была положительная динамика по инвестиционному притоку и по новым проектам. Это в первую очередь связано с работой, проделанной в 2018 и 2019 годах. Мы понимаем, что то воздействие, которое пандемия оказала в 2020 году, оставит свой негативный след, скорее всего, в работе 2021 и 2022 годов», – акцентировал внимание Андрей Бетанов.
Сейчас Агентство ведет переговоры с потенциальными инвесторами по нескольким проектам. Речь идет о реализации проектов в отраслях металлургии и металлообработки, сельского хозяйства и строительных материалов.
Другие направления работы
С прошлого года Агентство занимается развитием IT-отрасли в Приднестровье: разработана соответствующая концепция, определено помещение для развертывания инновационного парка, включающего в себя: лекторий – образовательное пространство, где будут проходить семинары, тренинги, лекции; коллективное пространство – зона под «мозговой штурм» и презентацию идей и коворкинг – небольшая офисная территория, которую можно будет арендовать. Такой проект позволит сосредоточить учащихся, студентов, представителей IT-отрасли в едином месте и раскрыть их таланты. К сентябрю запланирован запуск «Территории развития». Также планируется вести комплексную работу по популяризации IT-технологий в республике.
Кроме этого, большой пласт деятельности Агентства связан с разработкой концепта выдачи грантов начинающим предпринимателям, финансируемым из Фонда развития предпринимательства. Данной теме уделят внимание в рамках отдельного правительственного совещания.
По линии международного сотрудничества намечены планы по созданию онлайн-выставки приднестровских товаров в рамках проекта «Первый в России виртуальный выставочной центр EXPOCENTER.DIGITAL». Агентство получило приглашение принять участие в ряде конгрессионных мероприятий и выставок, организуемых в России, Украине, Италии и Испании.
В целом Глава Правительства положительно оценил работу Агентства по инвестициям и нацелил на дальнейшую эффективную деятельность. gov-pmr.org