В Каменке сотрудники ОГАИ проводят с пешеходами профилактические беседы о безопасности дорожного движения в зимний период. Особое внимание уделяют тому, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 4-5 раз, повышается вероятность заноса.
Кроме того, видимость в условиях снегопада и метели резко ухудшается. При этом надетый на голову капюшон дополнительно сужает обзор, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В зимних условиях участникам дорожного движения следует быть особо внимательными, а пешеходу при виде движущегося автомобиля лучше остановиться и подождать: пусть машина проедет.
Сотрудники Слободзейского ОГАИ в связи с понижением температуры воздуха проводят контрольные проверки маршрутных такси, выпускаемых на линию. Особое внимание уделяется состоянию зимних шин, а также исправности системы обогрева салона.
В ходе проверки выявлен и незамедлительно устранён ряд незначительных нарушений санитарно-эпидемиологических норм.