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Патриарх Кирилл провозгласил 2021 год годом князя Александра Невского

Патриарх Кирилл провозгласил 2021 год годом князя Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздничном обращении ко Дню православной молодежи в понедельник объявил 2021 год годом Александра Невского.

"В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год "Годом Александра Невского", - говорится в патриаршем обращении, опубликованном на сайте РПЦ, передает ТАСС.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) пояснил ТАСС, что для Русской православной церкви (РПЦ) 2021 год станет таким официально.

15 февраля (2 февраля по старому стилю) РПЦ отмечает Сретение Господне, один из главных христианских праздников. В этот же день отмечается День православной молодежи, с идеей учреждения которого выступило созданное в 1953 году Всемирное православное молодежное движение "Синдесмос". Русская церковь начала отмечать его по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2002 году.

tass.ru
  • Вчера, 19:10
  • DTV
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