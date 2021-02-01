Ассоциация креативных компаний Молдовы (COR) и Центр творческих индустрий Artcor в партнерстве с Агентством инноваций - Business HUB Tiraspol работают вместе над созданием ассоциации, которая объединит творческих предпринимателей на левом берегу реки Днестр. Инициатива разработана в рамках проекта «Развитие экспортного потенциала на берегу Днестра» (AdTrade), финансируемого UNDP Moldova, при поддержке Посольства Швеции в Кишинев
Миссия Ассоциации – создание профессиональной среды для развития творческих специалистов и организаций, осуществление образовательной и информационной деятельности, а также раскрытие творческих, духовно-нравственных и психологических потенциалов личности.
«Посредством этого сотрудничества мы стремимся поддержать институциональное развитие Ассоциации творческих индустрий на левом берегу Днестра, передавая знания и опыт, накопленные COR и ARTCOR за время своей деятельности. Таким образом, мы начнем с картирования творческих предприятий. Поскольку важным аспектом этого сотрудничества является увеличение экспортного потенциала, программа будет включать бизнес-школу с методологической и практической помощью для творческих предприятий с упором на предприятия с экспортным потенциалом», - Виорика Чербушка, директор ARTCOR Creative Industries Hub.
«Приднестровье традиционно славится своими творческими талантами: модельеры, художники, архитекторы, музыканты. Мы видим свою миссию в том, чтобы объединить всех творческих людей и организации для того, чтобы вместе расти, развиваться и достигать новых вершин» ,- отмечает Олеся Лунгу, директор Ассоциации творческих индустрий Приднестровья.
Уже в январе Ассоциация запустила проект, в рамках которого запланированы целевые тренинги и консультации экспертов для малого и среднего бизнеса. Весной будет открыта Бизнес Школа для всех, кто работает в творческом секторе. Кроме того, по 10 предпринимателей с каждого берега могут получить поддержку в маркетинге или цифровизации бизнеса. Планируется опубликовать инструкции по быстрому переходу бизнеса в онлайн. Продолжительность проекта рассчитана на 11 месяцев, по завершению которых планируется провести Ярмарку креативных индустрий.
Один из этапов - пригласить творческое сообщество, — определить идентичность новой Ассоциации. 8 февраля стартовал открытый конкурс на создание логотипа и визуальной идентификации, которые станут основой бренда АКИ. Если вы укротитель шрифтов и повелитель палитры, знаете как, и умеете выражать смыслы через символы – этот конкурс для ВАС! Он продлится до 28 февраля. Победителя ждет официальный контракт и денежный приз в размере 500 долларов США. Все желающие могут принять участие заполнив форму: