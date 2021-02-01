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Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион

Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион

Стартовая цена лота 220 211 588 гривен. Площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тысяч квадратных метров.

Ирпенский исправительный центр (№132), расположенный в поселке Коцюбинское Киевской области, выставлен на продажу. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome", - написал министр, сообщает korrespondent.net.

По его словам, 70% поступлений от продажи ведомство потратит на "развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам", остальные 30% - поступят в госбюджет.

Согласно данным на сайте Фонда госимущества, площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тысяч квадратных метров, они расположены на земельном участке площадью более 8 гектаров.

Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион

Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион

Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион

Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
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