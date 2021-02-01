Регулярно на заседании Координационного совета Глава исполнительной власти рассматривает обращения граждан и уделяет каждому из них пристальное внимание. Лично изучать заявления приднестровцев неоднократно призывал Глава государства, акцентируя внимание на необходимости погружения в проблемы граждан. Сегодня участники онлайн-встречи рассмотрели исполнение данных поручений на основе обращений приднестровцев, сообщается на сайте Правительства.
Здравоохранение
Александр Мартынов напомнил о том, что с 1 марта стартует программа субсидирования ЭКО. Подробно об этом проекте нуждающимся семьям могут рассказать лечащие врачи, которых уже ознакомили с разработанным механизмом. В марте Минздрав готов запустить и программу возмещения затрат родителей детей-инвалидов на платные консультации у узких специалистов.
Продолжило блок вопросов Минздрава обращение гражданки, нуждающейся в замене кардиостимулятора. На данный момент заявительница госпитализирована и проходит обследование, по завершению которого будет отправлена на лечение в сопредельное государство.
Ранее ее письмо послужило поводом глубже изучить общую ситуацию. По данным министра здравоохранения, в Приднестровье более 40 человек нуждаются в дорогостоящей операции. Для замены кардиостимулятора всем нуждающимся бюджету необходим 1 млн руб.
Разрешить проблему можно путем включения данной категории граждан в перечень лиц, которым гарантируется оказание бесплатной медицинской помощи за пределами республики. Как подчеркнул Глава Правительства, данное решение давно назрело. По поручению Александра Мартынова соответствующую документацию подготовит Минздрав.
В адрес Главы Правительства обращалась и ветеран Великой Отечественной войны, которой необходим слуховой аппарат. Сложность в определении необходимого протеза заключалось в том, что преклонный возраст, сопутствующие заболевания и отдаленность населенного пункта не позволяли ей добраться до узких специалистов. Ситуацию урегулировали, доставив врачей к месту проживания ветерана. Комиссионно принято решение о необходимости протезирования. Слуховой аппарат будет предоставлен бесплатно, также уже оформляется инвалидность.
Ряд ограничений, наложенных на работу поликлинических служб, негативно сказался в данном случае на общей ситуации. Александр Мартынов поручил профильным ведомствам наладить контроль состояния здоровья граждан, нуждающихся в особом внимании. В частности, в условиях пандемии обеспечить доступ к проведению обследований у специалистов для граждан, которым необходимо продлить инвалидность.
Отдельно обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются родители онкобольных детей. Министр по социальной политике Елена Куличенко рассказала о тех шагах, которые Правительство уже предприняло для поддержки таких семей. В конце 2019 года был расширен перечень льгот для родителей, которые ухаживают за детьми, не имея возможности трудоустроиться. Также введена компенсация родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом.
На данном этапе государство готово пересмотреть программу снабжения медикаментами. Минсоцзащиты и Минздрав совместно изучат возможность расширения списка лекарств. Кроме того, Глава Правительства поручил изучить вопрос введения льгот по коммунальным платежам.
Социальная политика и образование
Некорректное меню для льготников в школах республики стало одной из тем обсуждения. С таким обращением в адрес Председателя Правительства обратился один из родителей. Оказалось, что стоимость и соответственно состав обеда для платников и льготников несколько разнится. На данный момент в двух городах меню отличается, существует и разница в формировании цен.
Рассматривается вариант внедрения унифицированного меню. Однако вопрос будет дополнительно изучен и консолидированный вариант разрешения ситуации представлят на следующем заседании Коордсовета.
Продолжилась работа по определению потребности школ в компьютерном оборудовании. С учетом потребности младшей школы необходимо закупить дополнительно 1038 моноблоков.
«В течении трех месяцев подготовить концепт цифровизации образовательного процесса. Тогда мы поймем, что нужно приобретать и в каком количестве. Это важно сделать до мая или июня, до начала работы над бюджетом. Нам нужно предусмотреть лимиты на 2022 год», - озвучил план работы на ближайшее время для профильных ведомств Александр Мартынов.
Концепция цифровизации включает в себя не только снабжение школ компьютерной техникой, но и создание электронного журнала. В целом освоение современных технологий выведет отечественное образование на качественно новый уровень.
Админреформа и правопорядок
Граждане неоднократно поднимали вопрос о необходимости пересмотра графика работы государственных органов власти, оказывающих госуслуги. Часто для работающих приднестровцев действующий режим работы является неудобным, поскольку обеденные часы совпадают, как и окончание рабочего дня.
По поручению Главы исполнительной власти Комиссия по админреформе проанализирует все регламенты госуслуг. Там, где это целесообразно, будут изменены часы приема. Естественно для сотрудников сохранится восьмичасовой рабочий день, но изменится график. Результат проведенного анализа обсудят через 2 месяца.
Стритрейсинг на улицах столицы привлек пристальное внимание общественности и руководства Правительства. С любителями гонок будут бороться. Теперь за скоростную езду и создание потенциально аварийной ситуации на дороге будут наказывать. Соответствующие изменения по поручению Председателя Правительства готовятся в Админкодекс.
Продовольственная безопасность
Одна из наиболее актуальных тем последних лет – продовольственная безопасность. На данный момент ей ничего не угрожает. Однако сложные погодные условия, снижение показателей общемировой экономики, политика сопредельных государств в конечном итоге негативно сказываются на положении дел сельхозпроизводителей. Государство для их поддержания субсидирует ряд направлений, обеспечивает льготные тарифы на полив, обеспечивает льготное кредитование.
В номенклатурном разрезе требуется увеличение объемов производства на внутреннем рынке мясомолочной и плодоовощной продукции. В том числе необходима стабилизация цен на отдельные виды отечественной продукции, чтобы конечный потребитель был обеспечен качественными и недорогими продуктами питания.
На данный момент работает механизм госрегулирования цен на муку пшеничную хлеб, молоко, кефир, сметану, макаронные изделия из мягких сортов, яйца куриные, масло подсолнечное и др. Между тем, потребность граждан в качественной и доступной продукции очень высока и требует пересмотра некоторых подходов.
Как подчеркнул Александр Мартынов, нам нужно понимать, как сделать объемы производства больше, опираясь на имеющиеся ресурсы. Эти вопросы Председатель Правительства планирует обсудить на встрече с сельхозпроизводителями и переработчиками в марте.
Подводя итоги и говоря о тематике рассмотренных сегодня заявлений, Председатель Правительства обратил внимание на Стратегию развития нашего государства:
«В ней содержится такое понятие как принцип социальной справедливости. Все эти поручения, которые сейчас даются, даются именно в рамках этой стратегии. Вы обратите внимание, какие вопросы мы рассматриваем. Речь не идет об огульном повышении льгот и раздаче бонусов. На повестке дня замена кардиостимуляторов, поддержка семей с онкобольными детьми, обеспечение слуховыми аппаратами, газификация домов многодетных семей. Продумывайте очень скрупулёзно, как помогать в данном случае. Мы можем отказаться от других бюджетных расходов, но здесь мы должны сделать». gov-pmr.org