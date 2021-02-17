Водитель городского троллейбуса двигался по маршруту № 5. Когда пассажирский транспорт проезжал по мосту, в районе железнодорожного вокзала, в кабине внезапно появился дым.
Опытный водитель действовал быстро и грамотно – остановился в районе пешеходной зоны, открыл все двери и пассажиры благополучно вышли на улицу. Никто из 24 человек, находившихся в салоне, не пострадал, передает пресс-центр МВД ПМР.
Пожарные локализовали пламя. По предварительной версии сотрудника Госпожнадзора, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования контактной панели в кабине водителя. mvdpmr.org