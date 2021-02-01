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В Молдове запущены приложения для проверки страховых взносов ОСАГО и Зеленой карты

В Молдове запущены приложения для проверки страховых взносов ОСАГО и Зеленой карты

Национальная комиссия по финансовому рынку РМ (НКФР) сообщила о запуске онлайн-инструментов для проверки расчета страховых взносов ОСАГО и Зеленой карты с применением класса «бонус-малус».

Как уточнили в НКФР, запущенные инструменты обеспечивают прозрачность процесса расчета взносов обязательного страхования автогражданской ответственности. У застрахованных появится возможность узнать о классе «бонус-малус», в который они включены, и о стоимости страховки ОСАГО, передает moldpres.md

«Онлайн-приложения доступны и могут использоваться в любом месте и с любого устройства, подключенного к интернету, путем доступа к веб-сайту НКФР: cnpf.md в разделе «Система данных ОСАГО» (калькулятор страховых взносов ОСАГО/ калькулятор страховых взносов зеленой карты)», - уточнили в ведомстве.

Онлайн-расчеты доступны для физических и юридических лиц и отображают результаты всего за несколько секунд. Среди критериев поиска - личный код (IDNP)/ государственный идентификационный номер (IDNO) и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, пояснили в Национальной комиссии по финансовому рынку.

Система «бонус-малус» используется для заключения договоров ОСАГО на автомобили, зарегистрированные в Республике Молдова, и предусматривает набор снижений и повышений страховых взносов ОСАГО в зависимости от истории причинения ущерба страхователю. Система направлена на стимулирование дисциплинированных водителей.

Система «бонус-малус» включает десять классов «бонус» и шесть классов «малус».

moldpres.md
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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