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В Молдове второй раз за неделю подорожало топливо

В Молдове второй раз за неделю подорожало топливо

Цены на бензин и дизельное топливо в Республике Молдова продолжают расти. Некоторые АЗС сегодня показали новый рост цен, уже второй всего за неделю.

Так, если после прошлой недели топливо подорожало в среднем на 0,4—0,6 лея, то сегодня некоторые сети АЗС вновь повысили цены, передает nokta.md со ссылкой на cotidianul.md

Литр стандартного 95 бензина в итоге стоит 18,25 лея, при этом цена выросла в среднем на 60 банов. Дизельное топливо подорожало на 50 банов и сейчас стоит в среднем 15,55 лея.

Это 4-й по счету значительный рост цен на топливо за последние 2 месяца. Так, за этот период бензин подорожал почти на 3 лея за литр (19,5%), а дизельное топливо — на 2,5 лея (19,2%).

nokta.md
  • Сегодня, 08:02
  • DTV
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