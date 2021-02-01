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Действующий председатель ОБСЕ Линде завершила визит в Молдову

Действующий председатель ОБСЕ Линде завершила визит в Молдову

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде завершила официальный визит в Республику Молдова 17 февраля.

«ОБСЕ и Миссия в Молдове по-прежнему играют важнейшую роль в приближении процесса приднестровского урегулирования к его разрешению. Во время моего визита меня воодушевили четкие сигналы в поддержку этого процесса. Тем не менее, проблемы остаются, и нам важны небольшие, но конкретные шаги, чтобы продолжать продвижение в этом направлении,» - сказала Линде.

В ходе своего визита Линде встретилась с президентом Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь. Она также встретилась в Бендерах с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

В ходе ее переговоров основное внимание было сосредоточено на конкретных шагах по укреплению доверия и реального диалога между сторонами для продвижения процесса урегулирования на всех уровнях. Она подтвердила полную поддержку Председательства в содействии процессу урегулирования в соответствии с принципами независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом для Приднестровья.

Она также встретилась со своим специальным представителем по гендерным вопросам Лилианой Палихович и представителями гражданского общества, занимающимися вопросами прав человека и гендерного равенства, и представителями свободных и независимых СМИ. Действующий председатель заявила, что надеется на сотрудничество со специальным представителем и правительством Молдовы для достижения реального прогресса в вопросах гендерного равенства и в рамках повестки «Женщины, мир и безопасность».

Этот визит также отражает поддержку Шведского председательства деятельности ОБСЕ в этой стране через Миссию ОБСЕ в Молдове и специального представителя действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования посла Томаса Майер-Хартинга.

Линде подчеркнула, что продолжение работы в направлении полной и непрерывной реализации пакета «Берлин-плюс» и разработка дальнейших совместных предложений в духе укрепления доверия имеют центральное значение для создания прочной основы для дальнейшего продвижения процесса урегулирования.

«Прогресс по ключевым вопросам, включая защиту прав человека и свободу передвижения, необходим для улучшения местных условий жизни и обеспечения связей между двумя берегами Днестра. Я готова оказать политическую поддержку, необходимую для достижения этого прогресса», - сказала она.

«Шведское председательство в ОБСЕ готово созвать ориентированную на результат встречу в формате «5 + 2» в Стокгольме», - заключила Линде.
  • Вчера, 20:16
  • DTV
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