В Тираспольском Суворовском военном училище стартовали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. По традиции для будущих защитников провели урок мужества.
В качестве гостей – представители общественной организации «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья». С суворовцами они провели беседы на патриотические темы, сообщается на сайте Министерства обороны.
«Для нас это очень интересно, мы всегда ждем с нетерпением людей, которые рассказывают нам о боевых действиях, в которых они участвовали, интересно узнать подробнее о вооруженном конфликте 92-го. У нас всегда очень много вопросов, но, наверное, самый главный вопрос, который хочет задать каждый суворовец, это что они испытывали, находясь на поле боя», – поделился воспитанник Тираспольского Суворовского военного училища.
Гости пришли не с пустыми руками. В музей Суворовского военного училища они передали книги «Кровавое лето в Бендерах», каску 92-го года и учебную гранату. Особо отличившимся суворовцам и сотрудникам училища вручили почетные грамоты «Патриот Приднестровья».
Уроки мужества в стенах Суворовского училища проходят регулярно. В первую очередь, они направлены на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.