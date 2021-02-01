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"Катюшу" не будут исполнять в честь победы российских лыжников на чемпионате мира

"Катюшу" не будут исполнять в честь победы российских лыжников на чемпионате мира

В качестве музыкального сопровождения Международная федерация лыжных видов спорта утвердила собственный гимн

"Катюша" не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, в качестве музыкального сопровождения церемонии их награждения Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила собственный гимн. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на чемпионате мира в Оберстдорфе выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF). Вопрос оставался только по музыкальному сопровождению. Российская сторона предлагала "Катюшу", которую комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо гимна России на Олимпиаде. Песня была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

"В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS", - отметили в международной федерации.

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 25 февраля по 7 марта, на турнире будут разыграны 24 комплекта наград.
tass.ru
  • Вчера, 20:26
  • DTV
  • Просмотров: 37
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