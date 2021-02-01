В Бендерах можно отслеживать информацию о любом многоквартирном доме. На официальном сайте МУП «ЖЭУК» публикуются отчеты по выполненным ремонтам. Указывается год постройки дома, какая квадратура жилых помещений, сколько средств жители внесли на содержание дома, какой ремонт планируется и какова стоимость работ. В ближайшее время на сайте появится информация по прошлому году. В приемной депутата Верховного Совета по округу №3 «Борисовский» ведется свой отчет. Отслеживается качество и выполнение работ МУП «ЖЭУК» в срок, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Больше всего вопросов жители поднимают по ремонту жилого фонда. Это 8-9 обращений жителей из 10. К сожалению, в последние годы сложилась такая практика, что объекты, которые действительно требуют включения в адресную программу, либо не включаются, либо, если вносятся, то из-за неисполнения работ, переносятся из года в год», – обозначила проблему помощник депутата Верховного Совета по округу №3 «Борисовский», депутат Бендерского горсовета Ольга Богату.
Почему работы планируются, но не выполняются – этот вопрос не раз поднимали депутаты. Ежегодно направляются письма в адрес госадминистрации и горсовета. В 2020-м не все запланированные работы сделаны, например, по капитальному ремонту кровли и ремонту отмостки домов. Проблему озвучил депутат Верховного Совета Олег Петрик во время отчета главы Бендер перед Президентом.
«Получили заверение, что с началом весны работа МУП «ЖЭУК г.Бендеры» кардинально изменится в лучшую сторону. Это будет ощутимо во всех микрорайонах города. Есть надежда, что адресные программы по ремонтам жилищного фонда будут составляться и исполняться качественно и в срок», – отметил депутат Верховного Совета по округу №3 «Борисовский» Олег Петрик.
Несколько лет поднимается вопрос ремонта отмостки у домов №21 и 23 по улице Павлика Морозова. Жители обращаются и к депутату, и непосредственно в МУП «ЖЭУК г. Бендеры». Комиссия Бендерского горсовета по вопросам ЖКХ проведет анализ неисполнения работ. Порядка 10 домов нуждаются в ремонте отмостки уже сегодня.
«Из года в год этот вид работ переносится. Хотя по факту мы видим, что ремонт требуется. Жители обращают внимание на то, что это усадка дома, сырость в подвале, соответственно, некомфортно жителям первых этажей, где сырость, плесень и влага», – рассказала помощник депутата Верховного Совета по округу №3 «Борисовский», депутат Бендерского горсовета Ольга Богату.
Как отметила жительница дома №23 по улице П. Морозова Наталья Бондарец, жильцы пятиэтажки ежемесячно оплачивают все начисляемые налоги.
«Мы, как законопослушные граждане, хотим, чтобы в ответ на наши просьбы тоже отзывались вовремя», – сказала Наталья Бондарец.
Избирателей волнует и состояние дорог. Особенно остро стоит вопрос в частном секторе. Депутаты по округу инициируют вопросы о включении участков в программу ремонта дорог, но средств в городском бюджете не хватает.
«Улица Славянская, Кошевого, Луговая, Пионерская, Ломоносова, Толстого – это дороги второстепенного значения. По ним общественный транспорт не ходит, но там проживают люди, и их волнует проблема бездорожья», – отметил депутат Верховного Совета по округу №3 «Борисовский» Олег Петрик.
По улице Кошевого из села Протягайловки дети идут в школу №13 и детский сад №28. В дождь и снег приходится преодолевать сотни метров по болоту. Депутаты надеются, что найдется возможность поэтапного решения проблемы бездорожья. По улице Крянгэ, где была запущена троллейбусная линия, запланирован ремонт. Участок включен в дорожную программу. Работы проведут после замены коммуникаций.