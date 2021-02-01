После того как экс-председатель ДПМ Влад Плахотнюк остался без Ордена Республики, президент Майя Санду предполагает, что тот же сценарий будет реализован и в отношении других личностей.
Во время передачи Cabinetul din umbră на Jurnal Tv глава государства заявила, что каждое дело будет рассматриваться отдельно, передает point.md ссылаясь на agora.md
"Когда мы говорим о коррупционерах и злоупотреблениях, эти награды должны быть изъяты судом. К сожалению, поскольку наше правосудие движется очень медленно, мы ищем другие пути. В случае с Плахотнюком выяснилось, что процедура присуждения нарушила правила. Что касается остальных, мы должны рассматривать каждый случай отдельно. Суд должен доказать, что человек нарушил закон, что он совершил злоупотребление, что он сделал что-то против граждан. Мы начали с Плахотнюка, который является символом коррупции, но будет много других", - сказала Майя Санду.
Напомним, что 18 февраля президент подписала обращение, в соответствии с которым она отозвала Орден Республики у Влада Плахотнюка.
Лидер партии "Союз спасения Бессарабии" Валериу Мунтяну попросил президента Майю Санду отозвать Орден Республики у бывшего премьер-министра Влада Филата.