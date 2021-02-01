Естественная убыль населения Приднестровья в 2020 г. составила 3 795 человек, что на 19,9% больше, чем годом ранее.
Служба статистики считает, что это вызвано тем, что число новорожденных за год уменьшилось на 5% - до 3463, - в то время как число умерших - увеличилось на 6,6%, до 7 258, передает infotag.md
Основной причиной смертности остается ишемическая болезнь сердца, от которой за год скончалось 2 440 (+3,3%) приднестровцев. Затем следуют новообразования - 1 216 смертей (-4,9%) и сосудистые поражения мозга - 986 (+3%).
На целых 30,6% возросло число смертей от прочих болезней (куда, вероятно, входит и COVID-19) - до 1855.
Также, на 18,8% выросла младенческая смертность. В возрасте до одного года в регионе скончалось 19 детей.
Численность населения Приднестровья на начало 2020 г. составляла 465,2 тыс. человек - примерно на уровне 2019 г.