91-летний председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки решил уйти с руководящей должности, сообщает «Интерфакс».
Как уточняется, это произойдёт после общего собрания акционеров компании в июне. Бизнесмен, более 40 лет возглавлявший Suzuki Motor, займёт пост старшего советника. Руководить компанией будет его сын – Тосихиро Судзуки, передает aif.ru
Осаму Мацуда, который после женитьбы на Шоко Судзуки взял фамилию супруги, начал работать в Suzuki Motor Corporation в 1958 году, занимая разные должности.
Отмечается, что к 2025 году компания намерена достичь продаж на 4,8 трлн иен ($46 млрд) по сравнению с 3,49 трлн иен в 2019 году. Кроме того, Suzuki Motor планирует существенно расширить процесс электрификации автомобилей. aif.ru