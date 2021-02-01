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91-летний руководитель Suzuki решил уйти на пенсию

91-летний руководитель Suzuki решил уйти на пенсию

91-летний председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки решил уйти с руководящей должности, сообщает «Интерфакс».

Как уточняется, это произойдёт после общего собрания акционеров компании в июне. Бизнесмен, более 40 лет возглавлявший Suzuki Motor, займёт пост старшего советника. Руководить компанией будет его сын – Тосихиро Судзуки, передает aif.ru

Осаму Мацуда, который после женитьбы на Шоко Судзуки взял фамилию супруги, начал работать в Suzuki Motor Corporation в 1958 году, занимая разные должности.

Отмечается, что к 2025 году компания намерена достичь продаж на 4,8 трлн иен ($46 млрд) по сравнению с 3,49 трлн иен в 2019 году. Кроме того, Suzuki Motor планирует существенно расширить процесс электрификации автомобилей.
aif.ru
  • Сегодня, 05:37
  • DTV
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