Dnestr.TV

 
0

Украина увеличивает импорт колбас из Европы и экспорт своей колбасы в Молдову

Украина увеличивает импорт колбас из Европы и экспорт своей колбасы в Молдову

Импорт колбасы и мясоколбасных изделий в Украину вырос в два раза за 2020 год до 4700 тонн. Об этом сообщает общественная организация Ukrainian Agribusiness Club (UAC).

С 2016 года импорт колбасных изделий в Украину увеличился в 12 раз, добавляют в организации, передает mybusiness.md ссылаясь на liga.net

Европейские страны являются основными поставщиками колбасы в Украину. В натуральном выражении лидирует Польша – 73% от общего объема импорта. В денежном выражении – Испания (43% от стоимости всего импорта), что свидетельствует об импорте из этой страны более деликатесной группы колбасных изделий.

В UAC обращают внимание, что, несмотря на рост поставок, доля импортной колбасы на рынке Украины незначительная - всего 1,4%.

Экспорт украинской колбасы также растет: в 2,6 раза до 1400 тонн за 2020 год по сравнению с предыдущим годом.

Основными странами-покупателями украинских колбас в прошлом году были: Нигерия (25% от экспортной выручки), Грузия (21%), Азербайджан (13%), Иордания (11%) и Молдова (5%).

mybusiness.md
  • Сегодня, 11:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • Никто кроме нас!
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • Никто кроме нас!
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна