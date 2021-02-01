Импорт колбасы и мясоколбасных изделий в Украину вырос в два раза за 2020 год до 4700 тонн. Об этом сообщает общественная организация Ukrainian Agribusiness Club (UAC).
С 2016 года импорт колбасных изделий в Украину увеличился в 12 раз, добавляют в организации, передает mybusiness.md ссылаясь на liga.net
Европейские страны являются основными поставщиками колбасы в Украину. В натуральном выражении лидирует Польша – 73% от общего объема импорта. В денежном выражении – Испания (43% от стоимости всего импорта), что свидетельствует об импорте из этой страны более деликатесной группы колбасных изделий.
В UAC обращают внимание, что, несмотря на рост поставок, доля импортной колбасы на рынке Украины незначительная - всего 1,4%.
Экспорт украинской колбасы также растет: в 2,6 раза до 1400 тонн за 2020 год по сравнению с предыдущим годом.
Основными странами-покупателями украинских колбас в прошлом году были: Нигерия (25% от экспортной выручки), Грузия (21%), Азербайджан (13%), Иордания (11%) и Молдова (5%).