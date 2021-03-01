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В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры (фото)

В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры (фото)

Ночью обрушилась часть памятника архитектуры на Нежинской, 16 - доходного дома Сретенской церкви 1879 года постройки.

Напомним, в субботу боковую стенку этого здания прошила большая трещина, после чего жильцов квартир в этом флигеле отселили.

Обвал произошел именно в том месте, где была трещина. Таким образом, предположения коммунальщиков, что жильцы скоро смогут вернуться домой, не оправдались.

Как сообщили корреспонденту «Думской» на месте инцидента, обрушение произошло примерно в 3 часа ночи. Никто не пострадал, поскольку квартиры возле трещины отселили в субботу.

В результате обрушения также поврежден соседний двухэтажный дом №14. Падающие камни пробили ему крышу, также завалилась стена, которая прилегала к аварийному флигелю.

Из поврежденной квартиры отселили жильца. Он присоединился к людям, которых в субботу отселили из соседнего дома.

Вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман прокомментировал обрушение. Он сказал, что «этот дом мы давно держали на контроле». По его словам, обвал стены мог спровоцировать кто-то из жильцов дома.

«Был получен сигнал от жителя соседнего дома, что там начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и могло спровоцировать эту ситуацию. Несущая стена резко начала деформироваться, маяки были разорваны», — заявил Жеман.

В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры (фото)

В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры (фото)

В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры (фото)

В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры (фото)

В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры (фото)

В центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры (фото)
dumskaya.net
  • Вчера, 19:23
  • DTV
  • Просмотров: 43
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