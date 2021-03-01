В период с 26 февраля по 4 марта на территории республики зарегистрировано 198 заявлений и сообщений о преступлениях. По 158 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно убийство (раскрыто), 39 краж (20 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 15 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вымогательство, три преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано восемь госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1492 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей, которые вели автотранспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, г. Тирасполь – четыре, Рыбницкого района – два, Слободзейского, Григориопольского, Дубоссарского и Каменского районов – по одному.
С 26 февраля по 4 марта на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибших нет. Травмы получили два человека в г. Бендеры по причине нарушения правил пожарной безопасности. Кроме того, два пожара зарегистрированы на территории Слободзейского района (в районном центре и с. Владимировка), столько же – на территории обслуживания г. Бендеры (в самом городе и с. Парканы), один пожар зарегистрирован на территории обслуживания г. Тирасполь (в с. Суклея). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 25 административных протоколов.