С начала пандемии украинцы меньше расторгали браки и создавали семьи, а также и меньше рожали.
В Украине в 2020 году во время карантина наблюдалось уменьшение количества браков и разводов, а также снизилась рождаемость, пишет Страна со ссылкой на данные Министерства юстиции.
"В первые полгода мы фиксировали падение количества разводов. Но мы связываем это с тем, что была ограничена работа ЗАГСов и судов, и сами люди были ограничены в передвижениях. Количество браков тоже снизилось, по той же причине – закрытые ЗАГСы. Регистрировались браки только по старым заявлениям, а новые союзы в случае крайней необходимости заключали по услуге "брак за сутки". Поэтому произошло искажение статистики", - рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.
Также, согласно данным Минюста, в 2020 году брак расторгли на 9 543 пары меньше, чем годом ранее (в 2020 году развелись 28 929 пар, а в 2019-ом - 38 472). За январь-февраль 2021 года на развод подали 4 030 супругов.
Официально зарегистрировали свои отношения в прошлом году 167 974 пары. В 2019 году 237 858 пар.
С начала пандемии также уменьшилась и рождаемость: если в 2019 году родилось 310 605 младенцев, то в 2020-ом на 15 312 детей меньше - 295 293 ребенка. За два первых месяца текущего года на свет появилось 43 951 ребенок.
Как сообщалось ранее, в Украине смертность в 2020 году была выше, чем в 2019. Добавим, в Украине смертность вдвое выше рождаемости. Население продолжает сокращаться, причем темпы сокращения за год выросли почти на 3%. strana.ua