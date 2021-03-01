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В Украине запретили выжигать траву

В Украине запретили выжигать траву

Закон обязывает землепользователей не допускать выжигание сухой растительности или ее остатков.
В Украине вступил в силу закон, запрещающий выжигание травы, в среду, 17 марта.

Накануне документ был опубликован в издании Голос Украины.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего закона", - сказано в документе.

Закон, который ранее подписал президент Владимир Зеленский, обязывает землепользователей не допускать выжигание сухой растительности или ее остатков с нарушением порядка, установленного Минприроды.

При этом ко второму чтению из законопроекта убрали штрафы за выжигание травы и поджог лесов. Админвзыскание хотели предусмотреть на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает ответственность за нарушения пожарной безопасности. Закон увеличит штрафы за нарушение пожарной безопасности почти до шести тысяч гривен.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
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