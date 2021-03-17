Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию распространила пресс-служба комиссии в среду, 17 марта.
Документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС, пишет iz.ru.
«17 марта 2021 года Европейская комиссия представила предложение о создании цифрового зеленого сертификата для облегчения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Цифровые зеленые сертификаты будут действительны во всех странах-членах ЕС», — говорится в сообщении.
В сертификате будет содержаться информация о прохождении гражданином ЕС вакцинации против COVID-19, данные о его выздоровлении после инфекции или же об отрицательном результате ПЦР-теста.
Документ могут выдать, например, больницы, испытательные центры, органы здравоохранения. При этом при желании граждане смогут запросить бумажную версию документа, которая, так же как и электронная, будет иметь QR-код и цифровую печать о подлинности.
В ЕК уточнили, что свидетельство о вакцинации будет выдаться только тем гражданам, которые привились вакциной, получившей разрешение на продажу в ЕС.
Электронный документ должен быть введен на территории стран-участниц альянса к середине июня, добавили в ЕК.
Отмечается, что в среду комиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата. Кроме того, были приняты положения, гарантирующие, что цифровой зеленый сертификат смогут выдавать гражданам стран, не входящим в ЕС, но проживающих в государствах-членах или ассоциированных государствах Шенгенского соглашения, а также путешественникам, которые имеют право посещать в другие государства-члены, заявили в ЕК.
Ранее в этот же день замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия в контактах с Евросоюзом будет отстаивать собственную позицию в вопросе паспортов вакцинации, согласно которой их введение будет противоречить принципу добровольности. iz.ru