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В ЕС представили проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19

В ЕС представили проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19

Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию распространила пресс-служба комиссии в среду, 17 марта.

Документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС, пишет iz.ru.

«17 марта 2021 года Европейская комиссия представила предложение о создании цифрового зеленого сертификата для облегчения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Цифровые зеленые сертификаты будут действительны во всех странах-членах ЕС», — говорится в сообщении.

В сертификате будет содержаться информация о прохождении гражданином ЕС вакцинации против COVID-19, данные о его выздоровлении после инфекции или же об отрицательном результате ПЦР-теста.

Документ могут выдать, например, больницы, испытательные центры, органы здравоохранения. При этом при желании граждане смогут запросить бумажную версию документа, которая, так же как и электронная, будет иметь QR-код и цифровую печать о подлинности.

В ЕК уточнили, что свидетельство о вакцинации будет выдаться только тем гражданам, которые привились вакциной, получившей разрешение на продажу в ЕС.

Электронный документ должен быть введен на территории стран-участниц альянса к середине июня, добавили в ЕК.

Отмечается, что в среду комиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата. Кроме того, были приняты положения, гарантирующие, что цифровой зеленый сертификат смогут выдавать гражданам стран, не входящим в ЕС, но проживающих в государствах-членах или ассоциированных государствах Шенгенского соглашения, а также путешественникам, которые имеют право посещать в другие государства-члены, заявили в ЕК.

Ранее в этот же день замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия в контактах с Евросоюзом будет отстаивать собственную позицию в вопросе паспортов вакцинации, согласно которой их введение будет противоречить принципу добровольности.
iz.ru
  • Сегодня, 14:34
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