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Украина назвала возвращение Крыма обязанностью Германии

Украина назвала возвращение Крыма обязанностью Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в статье для издания Berliner Zeitung назвал помощь Германии в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, на совести Берлина лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе в ходе боев за Крым и последующие этнические чистки на полуострове. «Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию», — написал дипломат.

Он также связал оккупацию Крыма Третьим рейхом с его «колониальным прошлым» и призвал немецкое руководство приложить все возможные политические, дипломатические и экономические усилия для передачи региона под контроль Киева, пишет lenta.ru.

Ранее МИД Украины обвинил Москву в политическом буллинге после заявления, что Россия будет рассматривать участие любых стран в «Крымской платформе» как прямое посягательство на ее территориальную целостность.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.
lenta.ru
  • Сегодня, 15:08
  • DTV
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