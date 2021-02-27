В Сороках зафиксирована внезапная гибель рыбы, обитающей в водах Днестра. Пока нет сведений, позволяющих назвать ее массовой.
Очевидец прислал в редакцию Point.md видео, на котором запечатлено наличие мертвой рыбы. В кадре плавает животом вверх довольно крупный жерех, и автор ролика сообщает, что ниже по течению замечено еще несколько мертвых экземпляров.
Место гибели рыбы – река Днестр вблизи города Сороки.
"Это катастрофа. Рыба крупная, весит около 1,5 кг. Офигеть можно! Что с Днестром творится?", - отметил очевидец.
Ранее сообщалось, что в Днестре погибли десятки лебедей. 1 марта из сел Зозуляны и Попенки, расположенных близ Рыбницы, поступили первые сообщения о гибели птиц.
Причины и масштабы гибели рыбы вблизи Сорок специалистам еще предстоит установить. Point.md