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В Сороках очевидец снял гибель рыбы: "Что твориться с Днестром?"

В Сороках очевидец снял гибель рыбы: "Что твориться с Днестром?"

В Сороках зафиксирована внезапная гибель рыбы, обитающей в водах Днестра. Пока нет сведений, позволяющих назвать ее массовой.

Очевидец прислал в редакцию Point.md видео, на котором запечатлено наличие мертвой рыбы. В кадре плавает животом вверх довольно крупный жерех, и автор ролика сообщает, что ниже по течению замечено еще несколько мертвых экземпляров.

Место гибели рыбы – река Днестр вблизи города Сороки.

"Это катастрофа. Рыба крупная, весит около 1,5 кг. Офигеть можно! Что с Днестром творится?", - отметил очевидец.

В Сороках очевидец снял гибель рыбы: "Что твориться с Днестром?"

Ранее сообщалось, что в Днестре погибли десятки лебедей. 1 марта из сел Зозуляны и Попенки, расположенных близ Рыбницы, поступили первые сообщения о гибели птиц.

Причины и масштабы гибели рыбы вблизи Сорок специалистам еще предстоит установить.
Point.md
  • Сегодня, 15:13
  • DTV
  • Просмотров: 7
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