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Какой прожиточный минимум за февраль 2021 года

Какой прожиточный минимум за февраль 2021 года

На сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР, опубликовали информацию о прожиточном минимуме за февраль 2021 года по социально-демографическим группам населения.

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2021 года № 252 установлен прожиточный минимум (в руб.) за февраль 2021 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –1678 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –1737 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1614 руб.;

б) пенсионеры –1320 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –1618 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1440 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –1758 руб.;

В среднем на душу населения –1558 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (50,0 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,6 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,8 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

minsoctrud.gospmr.org
  • Сегодня, 07:23
  • DTV
  • Просмотров: 11
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