На сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР, опубликовали информацию о прожиточном минимуме за февраль 2021 года по социально-демографическим группам населения.
Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2021 года № 252 установлен прожиточный минимум (в руб.) за февраль 2021 года по социально-демографическим группам населения:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –1678 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет –1737 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет –1614 руб.;
б) пенсионеры –1320 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –1618 руб.;
- в возрасте до 6 лет –1440 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет –1758 руб.;
В среднем на душу населения –1558 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (50,0 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,6 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,8 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).