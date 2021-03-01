Члены Оперативного штаба при Президенте обсудили эпидемиологическую ситуацию и профилактические меры, призванные минимизировать заболеваемость. Учитывая, что ее среднесуточный показатель растет (уже достиг 346) и коечный фонд госпитально-инфекционной сети с учетом дополнительно развернутых мощностей занят на 82%, для сдерживания так называемой третьей волны решено вернуться к более жестким карантинным ограничениям.
Отмечено, что новые формы коронавируса более летучие и провоцируют серьезные осложнения. Все чаще болеют дети (на карантин закрыто 43 детсадовские группы) и молодые люди. Немало случаев инфицирования среди беременных женщин. Треть заболевших на сегодняшний день – люди пенсионного возраста. Это говорит о том, что общество ослабило бдительность, заметно нарастив контакты. Для уменьшения круга детского общения уже приостановлены учебный процесс (каникулы начались на неделю раньше, чем предусмотрено классическим учебным графиком), деятельность учреждений дополнительного образования. Студенты, кроме выпускников, переведены на дистанционный режим обучения, сообщается на сайте главы государства.
Сегодня решено на время запретить проведение всех массовых мероприятий – культурных, спортивных, развлекательных, а также корпоративных встреч. Предприятиям общественного питания нельзя организовывать на своих площадках банкеты. Обязательная дистанция при рассадке клиентов – не меньше метра. За одним столом может собираться только семья. В ночное время (с 22:00 до 8:00) кафе и рестораны должны быть закрыты для посетителей. Общественный транспорт тоже переводится на карантинный режим работы: 6:00 – 10:00 и 16:00 – 20:00. Эти временные промежутки позволят гражданам добраться к месту работы (службы) и вернуться домой по окончании рабочего дня. При этом руководству всех организаций и предприятий предстоит свести к возможному минимуму количество сотрудников, задействованных непосредственно на рабочем месте: от трети до половины коллектива должно быть переведено на дистанционный режим. Работников пенсионного возраста можно задействовать на местах только в случае их незаменимости в производственном процессе. Всем людям преклонного возраста рекомендовано максимально изолироваться, чтобы обезопасить себя и окружающих от возможного инфицирования. СМИ предстоит снова активизировать агитационно-информационную деятельности в этом направлении. Правоохранительные органы усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях сферы торговли и услуг (ограничение количества одновременно находящихся в помещении посетителей, масочный режим, дезинфекция, измерение температуры на входе).
Вадим Красносельский ужесточение профилактических мер поддержал. Он отметил, что граждане стали спокойнее относиться к риску заражения коронавирусом. При этом все больше заболевших предпочитают госпитальное лечение домашнему (только за три дня около сотни инфицированных граждан, начавших лечение в домашних условиях, были направлены в больницы). На данный момент занято 1643 койки инфекционных стационаров. Глава государства в этой связи подчеркнул, сколь важно своевременно начать прием лекарственных препаратов, отметив, что многодневное ожидание медикаментов в условиях домашней самоизоляции носителей COVID-19 (о таких фактах нередко сообщают граждане) недопустимо. «В борьбе с коронавирусом промедление чревато серьезными последствиями, порой необратимого характера. Чем позже начато лечение, тем больше риск перехода от легкого или даже бессимптомного течения болезни к ее тяжелой форме», – подчеркнул Президент. На совещании говорили о том, что амбулаторное лечение находящегося дома пациента без явных признаков заболевания обходится государству меньше 20 рублей в сутки, в то время как спасение тех, чье состояние принимает критическую форму, может в пиковый момент стоить до 5000 рублей в день.
На заседании Оперштаба говорили об обеспечении растущей госпитальной сети кадрами, оборудованием, медикаментами и сопутствующими материалами. Президент спрашивал, решена ли проблема дефицита кислородных баллонов. По словам Министра здравоохранения, вопрос закрыт. Что касается кислородных концентраторов, то в ближайшее время ожидается поставка компанией «Интерднестрком» очередной партии.
Обсуждали сегодня и вопрос инфраструктурного обустройства территорий лечебных учреждений. По поручению Президента миллион рублей будет выделен на благоустройство и озеленение прогулочных зон РКБ. Еще 780 тысяч направят на обеспечение уличного освещения прилегающих к ЛПУ площадок. Эта сумма определена на основании запросов главврачей. president.gospmr.org