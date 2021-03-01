Положительное решение о выделении для Приднестровья вакцины «Спутник V» принято Оперативным штабом в РФ. Об этом, в ходе обсуждения ситуации с распространением коронавируса на круглом столе в Москве, заявил первый зампредседателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками ГД РФ Константин Затулин. Вопрос о необходимости поставок вакцины в ПМР подняли в своих докладах глава парламентско-правительственной делегации, спикер приднестровского парламента Александр Коршунов, глава Комитета по экономической политике Виктор Гузун и другие представители делегации республики.
Ходатайства о выделении вакцины для приднестровцев направляли депутаты Государственной Думы, представляющие интересы жителей нашей республики. Это в том числе Умахан Умаханов, Сергей Неверов, Александр Ярошук, Сергей Чижов, Артем Туров, Константин Затулин, передает пресс-служба ВС ПМР.
Константин Затулин подчеркнул, что еще 20 января Госдума проголосовала за запрос в Правительство РФ об объемах и сроках помощи по вакцинации жителей Приднестровья. Но полученный ответ, в котором говорится о том, что вопрос в процессе проработки, не устраивает российских парламентариев.
«Хочу проинформировать здесь присутствующих депутатов и делегацию Приднестровья, что вопрос решается, и принципиальное решение о выделении для Приднестровья вакцины «Спутник V» принято в Оперативном штабе. В настоящий момент всё задерживается только тем обстоятельством, что масштабы вакцинации в РФ и физические масштабы поступления вакцины в распоряжение Российского фонда прямых инвестиций несколько тормозятся. Я думаю, что это вопрос 2-3 недель. И по имеющейся у меня информации, в Администрации Президента контролирует прохождение этого вопроса лично заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Николаевич Козак», – подчеркнул Константин Затулин.
По его словам, как только появится возможность, распределение российских вакцин за рубеж начнется с ближнего зарубежья, особенно с таких территорий как Приднестровье, которые ни от кого, кроме как от РФ, помощь получить не могут.
«Мы видим, что пандемия не уходит, все безусловно озабочены темой вакцинирования, обсуждают дела, которые творятся вокруг той же AstraZeneka. Естественно, все ждут поступления российского «Спутника». Прозвучал срок возможного обсуждения в течение двух недель, но я бы не был столь оптимистичен. Но главное – сегодня нам кроме России вакциной вряд ли кто-то поможет. Я убежден, что сегодня нужны поставки из России «Спутник V» и массовая вакцинация, иначе мы эту заразу не победим», – прокомментировал заявление российского коллеги член президиума ВС ПМР Игорь Буга.
Спикер парламента Александр Коршунов поблагодарил российских коллег за помощь в продвижении вопроса о поставке вакцины в Приднестровье. И выразил надежду, что он разрешится в ближайшее время. vspmr.org