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Российская делегация инициировала экстренное заседание ОКК

Российская делегация инициировала экстренное заседание ОКК

Очередное заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК) было сорвано делегацией Республики Молдова, а также представителями Украины и миссии ОБСЕ. Участники переговорной площадки не явились сегодня в бендерский Дворец культуры им. П. Ткаченко. Это при том, что в адрес остальных сторон Объединённой контрольной комиссии не поступало никаких извещений о переносе заседания. Более того, отсутствовавшие демонстративно не отвечали на телефонные звонки.

Саботаж в работе миротворческого органа совпал с прибытием в республику российских военных, для исполнения функций которых необходимо утверждение ОКК. В частности, не могут приступить к работе военные наблюдатели от РФ, новый начальник штаба Совместных миротворческих сил, старший воинский начальник воинского контингента РФ, коменданты Северного и Центрального участков Зоны безопасности.

Как отметил в интервью корреспонденту ИА "Новости Приднестровья" сопредседатель ОКК от ПМР Олег Беляков, в минувший понедельник имел место инцидент, когда молдавские военные отказались садиться в машину с прибывшим военным наблюдателем от РФ, указав на то, что он не утвержден на заседании ОКК.

«Мы понимаем, что данная ситуация отражается на работе всех миротворческих механизмов. Это и элементы контроля в Зоне безопасности, и элементы управления воинскими подразделениями, и отсутствие должного контроля на Центральном и Северном участках Зоны безопасности. В этой связи российская сторона была вынуждена объявить об экстренном заседании ОКК. Это сделано для восстановления всех функций миротворческой операции и всех миротворческих механизмов», - сказал Олег Беляков.

Теперь по регламенту ОКК стороны должны собраться завтра, 19 марта, уже в режиме экстренного заседания не позднее 11:30 (не позднее 24 часов с момента объявления о созыве экстренного заседания).
novostipmr.com
  • Сегодня, 13:42
  • DTV
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