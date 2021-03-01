Dnestr.TV

 
0

Зеленский подчеркивает, что вступление Украины в ЕС не является "фантастической мечтой"

Зеленский подчеркивает, что вступление Украины в ЕС не является "фантастической мечтой"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что вступление страны в Европейский Союз является не «фантастической мечтой», а стратегической целью, которую украинские власти стремятся как можно скорее воплотить.

Об этом он сказал во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве, передает unian.net

В частности, Зеленский отметил важность поддержки со стороны Литвы европейских и евроатлантических устремлений Украины.

«Сегодня мы скоординировали действия по обновлению Соглашения об ассоциации и дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз. С этой целью подписан очень важный документ - Декларация о поддержке европейской перспективы Украины. Процитирую ее последнее предложение: «Литовская Республика поддержит Украину, когда Украина решит подать заявку на членство в Европейском Союзе», - сказал глава украинского государства.

По его словам, это качественно новый подход к формированию повестки дня отношений Украины со странами ЕС.

«Украина в Евросоюзе - это не фантастическая, далекая мечта. Это стратегическая, достижимая цель, которую мы хотим воплотить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран Европейского Союза, которые, в хорошем смысле этого слова, станут лоббистами Украины на этом пути», - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул важность максимальной реализации потенциала Украины в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями.

«Мы подписали Техническое соглашение о присоединении Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе. Это очередное усиление нашего взаимодействия с Альянсом. Конечно, мы надеемся и на поддержку Литвой наших усилий для получения Плана действий относительно членства в НАТО», - отметил Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и программа сотрудничества министерств культуры двух государств на 2021-2025 годы. Зеленский отметил необходимость взаимодействия для защиты культурного наследия и общей исторической памяти Украины и Литвы, ведь немало выдающихся фигур объединяли наши страны.

unian.net
  • Сегодня, 09:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна